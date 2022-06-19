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نعرض لكم الان تفاصيل خبر المستشار الألماني: مجموعة السبع ستستمر في دعم أوكرانيا من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 19 يونيو 2022 01:12 مساءً - وكالات – صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأن مجموعة الدول السبع ستوضح في قمتها القادمة أن أوكرانيا لها أن تتوقع تلقي الدعم الذي تحتاجه “طالما كان ذلك ضروريا”.
ففي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نشرت السبت، قال شولتس إنه يرغب في استغلال اجتماع الأسبوع المقبل مع زملائه من قادة مجموعة السبع في قرية إلماو في بافاريا لمناقشة آفاق أوكرانيا على المدى الطويل.
ونقلت الوكالة عن شولتس قوله “سنواصل دعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا. نريد أن نتأكد من عدم نجاح حسابات الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين)”.
وأضاف “من الواضح أن بوتين كان يأمل أن يسير كل شيء على ما يرام بمجرد احتلاله لأراضي أوكرانيا وأن يعود المجتمع الدولي إلى وضعه المعتاد…هذه اوهام”.
كما ذكر شولتس أنه ونظراءه من فرنسا وإيطاليا ورومانيا ناقشوا إمداد اوكرانيا بمزيد من الأسلحة – وعلى وجه التحديد الذخيرة والمدفعية – مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي خلال زيارتهم إلى كييف يوم الخميس.
كما أيد الزعماء الأربعة سعي أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهو موقف قال شولتس إنه يأمل أن يدعمه جميع دول الكتلة في اجتماع بروكسل الأسبوع المقبل.
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