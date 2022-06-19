انت الان تتابع خبر سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه 19-6-2022..” شوف بكام مع موسم الحج” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زادت عمليات البحث خلال المدة الحالية، عن سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، في ظل اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، وموسم الحج، حيث يهتم شريحة كبيرة من المصريين، خاصة الذين يؤدون فريضة الحج هذا العام بأسعار عملة المملكة، لأنهم مضطرون لتحويل العملة المصرية إلى ريال سعودي من أجل عملية التداول خلال أيام الحج.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم

“دوت الخليج”، يرصد سعر الريال السعودي اليوم في مصر الأحد 19 يونيو 2022

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل نحو 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB

سجل 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

بلغ نحو 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل نحو 4.97 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ نحو 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.