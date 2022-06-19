انت الان تتابع خبر سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد.. “قرّب على 6 جنيهات” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 19-6-2022 تباين ملحوظ، واستقرار في غالبية البنوك مع بداية التعاملات الأسبوعية، في ظل حرص الكثيرين على متابعة العملة الإماراتية، لذلك يرصد موقع “دوت الخليج”، سعر صرف الدرهم الإماراتي بشكل يومي، وفي ظل تقديم كافة الخدمات لقرائه.

سعر الدرهم الإماراتي

يسعرض “دوت الخليج”، سعر الدرهم الإماراتي خلال تعاملات البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المصرية:

أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك

البنك التجاري الدُّوَليّ cib

سجل 5.93 جنيه للشراء، 5.11 جنيه للبيع.

بنك مصر

سجل 5.090 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

سجل 5.93 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

سجل 5.090 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.