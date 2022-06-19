انت الان تتابع خبر بورصة الدواجن اليوم الأحد 19-6-2022.. “الكيلو بـ30 جنيهًا” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجلت بورصة الدواجن اليوم الأحد 19 يونيو 2022، انخفاض طفيف مع بداية التعاملات الصباحية، وفي ظل متابعة المواطنين لأسعار الدواجن، لم يكن الانخفاض والتراجع على المستوى المأمول، خاصة وأن قفزة الأسعار في مارس الماضي، ما زالت مستمرة ومسيطرة على أسعار الدواجن.

بورصة الدواجن اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، ببورصة الدواجن اليوم الأحد 19 يونيو

أسعار الدواجن اليوم الأحد

سعر كيلو الأبيض 35 جنيها للكيلو بالمزرعة وللمستهلك من 38 حتى 42 جنيهًا.

سعر كيلو الدواجن البلدي 43 جنيهًا في المزرعة وللمستهلك 49 جنيهًا حتى 51 جنيهًا.

سعر الساسو في المزرعة 42 جنيها للكيلو

كتكوت أبيض يسجل سعر 5.45 جنيها إلى 6 جنيهات في المزرعة

سعر الأمهات بيضاء 30 جنيهات في المزرعة.