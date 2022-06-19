انت الان تتابع خبر سعر كرتونة البيض اليوم الأحد.. “يلا حزّن للعيد” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجلت سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 19 يونيو 2022 تباين، مع بداية تعاملات الأسبوع الجديد، بعد قفزتها الأخيرة منتصف الأسبوع المنقضي، لتحافظ مجددًا على ارتفاعها الذي دام حتى الآن 3 أشهر، منذ مارس الماضي، على خلفية ارتفاع سعر الفائدة في البنك المركزي المصري، ورفع سعر الدولار أمام الجنيه.

سعر كرتونة البيض اليوم

“دوت الخليج ”، يستعرض في السطور التالية، سعر البيض اليوم 19\6\2022:

سعر كرتونة البيض الأحمر

سعر طبق البيض الأحمر وصل إلى 55 جنيهًا بالمزرعة وللمستهلك من 56 إلى 58 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي

سعر طبق البيض البلدي في المزرعة لحوالي 58 جنيهًا ووصل للمستهلك من59 إلى 61 جنيهًا

سعر كرتونة البيض الأبيض

سعر طبق البيض الأبيض الكبير بالمزرعة 53 جنيهًا، وللمستهلك من 55 إلى 57 جنيهًا.