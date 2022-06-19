انت الان تتابع خبر سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه.. “كل يوم في زيادة” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستعرض موقع “دوت الخليج”، سعر الدينار الكويتي اليوم لحظة بلحظة، ويرصد سعر الصرف اليوم الأحد 19-6-2022، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، في إطار تقديم كافة الخدمات لقرائه.

وخلال الساعات الحالية، زادت عمليات البحث من قبل الكثيرين عن أسعار الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، في ظل التقلبات الاقتصادية، وقرارات البنوك المركزية حول العالم.

سعر الدينار الكويتي اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الدينار الكويتي في كافة البنوك المصرية :

البنك الأهلي المصري

سجل 58.64 جنيه للشراء، و61.22 جنيه للبيع.

بنك مصر

سجل 58.74 جنيه للشراء، و61.22 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدُّوَليّ cib

سجل 59.07 جنيه للشراء، 61.19 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

سجل 57.28 جنيه للشراء، و61.23 جنيه للبيع.