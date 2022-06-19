بالفيديو.. تحرك سعر الجنيه الاسترليني اليوم الأحد.. “وصل لأكثر من 23 جنيهًا”

انت الان تتابع خبر تحرك سعر الجنيه الاسترليني اليوم الأحد.. “وصل لأكثر من 23 جنيهًا” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحركت سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر، الأحد 19 يونيو 2022، وزاد سعر الصرف، عن آخر تعاملات مسائية الخميس الماضي، ومع بداية تعاملات الأسبوع الجديد، وانتهاء الإجازة الأسبوعية، ارتفع الصرف وزاد الاسترليني أمام الجنيه المصري بقيمة تراوحت ما بين 15 إلى 30 قرشًا حسب البنوك.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الجنيه الاسترليني في البنوك المصرية اليوم الأحد 19-6-2022

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر لدى البنك الأهلي

سجل 22.78 جنيه للشراء، و23.22 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري لدى بنك مصر

سجل 22.70 جنيه للشراء، و22.87 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك الإسكندرية

سجل نحو 22.77 جنيه للشراء، و23.22 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم لدى بنك CIB

سجل نحو 22.72 جنيه للشراء، و23.24 جنيه للبيع.