انت الان تتابع خبر سعر السمك البلطي اليوم الأحد.. “بـ 20 جنيهًا يا بلاش” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجل سعر السمك البلطي اليوم الأحد 19 يونيو 2022، تباين بشكل ملحوظ في سوق الجملة بالعبور، ووصل إلى المستهلك بأسعار متفاوتة حسب الأحجام والمنطقة، كما شهدت أسعار الأسماك بجميع أصنافها الشعبية استقرار نسبي مع بداية التعاملات في سوق العبور، حيث استقر البوري والمكرونة على أسعار الأمس.

سعر السمك البلطي اليوم

“دوت الخليج ”، يستعرض في السطور التالية، سعر السمك البلطي اليوم، وغالبية الأصناف الشعبية في الأسواق للمستهلك:

أسعار الأسماك في سوق العبور

سجل سعر كيلو السمك البلطي بين 32 و37 جنيها.

سجل سعر السمك البلطي الصغير ما بين 20 إلى 30 جنيهًا.

سعر كيلو المكرونة السويسي، يتراوح بين 55 و75 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا بين 12 و50 جنيها.

سعر كيلو الجمبري 15 جنيها، بين 70 و140 جنيها.

سعر كيلو البوري ليتراوح بين 60 و78 جنيها.

سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 و160 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكاليماري يتراوح بين 120 جنيها و200 جنيه