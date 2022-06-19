انت الان تتابع خبر ارتفاع أسعار مواد البناء اليوم الأحد.. الحديد يصدم محبيه ويرتفع 420 جنيهًا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار مواد البناء اليوم الأحد 19 يونيو 2022، مع بداية التعاملات، حيث زاد سعر الحديد الاستثماري اليوم بنسبة كبيرة، وزاد الأسمنت أيضًا، في صدمة جديدة للمواطنين الذين كانوا يأملون تراجع الأسعار، وذلك تزامنًا مع عمليات البحث المتزايدة على سعر الحديد والأسمنت.

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار مواد البناء اليوم الأحد 19 يونيو 2022، أهمها أسعار الحديد والأسمنت:

أسعار الحديد اليوم

زاد سعر الحديد الاستثماري للطن بقيمة 220 جنيهًا ليسجل 18252 جنيها.

زاد سعر حديد عز للطن بقيمة 420 جنيهًا، ليسجل18801 جنيهًا.

أسعار الأسمنت اليوم

زاد سعر الأسمنت الرمادي للطن بقيمة 80 جنيهًا ليسجل 1364 جنيهًا.

أسعار الخشب اليوم

الخشب الزان للطن: 13966 جنيهًا

الخشب الأبيض للطن: 8216 جنيهًا.

أسعار الألومنيوم

– سعر الألومنيوم الخام نحو 57000 جنيه للطن.

– سعر الألومنيوم الخام من نوع فلات بارد نحو 49000 جنيه للطن.

أسعار الطوب اليوم

طوب أحمر طفلي مثقب مقاس 25×12×13سم ألف طوبة بـ2000 جنيه.

طوب أحمر طفلي مثقب مقاس 24×11×6 سم ألف طوب بـ800 جنيه.