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نعرض لكم الان تفاصيل خبر القلعة: اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الأحكام الصادرة ضد… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 19 يونيو 2022 12:11 مساءً - دوت الخليج – ذكرت شركة القلعة للاستشارات المالية أن الأحكام الصادرة ضد ممثلين عنها ما هي إلا “أحكام ابتدائية غيابية بشأن نزاع تجاري قد صدرت دون علم أو حضور الشركة أو ممثليها”.
وأوضحت الشركة، في بيان اليوم، أنها ستتخذ الإجراءات القانونية كافة بشأن تلك الأحكام.
واعتبرت القلعة للاستشارات المالية أن محاولات التركيز إعلاميا على اسم الشركة أو رئيس مجلس إدارتها الدكتور أحمد محمد حسنين هيكل “لن يثنيها عن اتخاذ الإجراءات القانونية كافة التي تحفظ حقوقها وحقوق مساهميها”.
وأكدت الشركة أن لديها الملاءة المالية الكافية التي تمكنها من تنفيذ ما قد تؤول إليه تلك النزاعات.
وقضت محكمة الدقي الجزئية، اليوم، بحبس أحمد هيكل وهشام حسين 3 سنوات وتغريمهما 10 آلاف جنيه؛ بتهمة إصدار شيكات دون رصيد.
وأمرت جهات التحقيق في الجيزة بمنع هيكل وحسين من السفر على خلفية الحكم.
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