بالفيديو.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر.. “لو معاك 600 جنيه اشتري ومتخافش”

انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر.. “لو معاك 600 جنيه اشتري ومتخافش” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - واصلت أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 19-6-2022، تراجعها بقيمة 10 جنيهات في الجرام، بعد الارتفاع الطفيف نهاية الأسبوع المنقضي، وخلال التعاملات المسائية للخميس الماضي، لتعود من جديد في التراجع مع تعاملات صباح اليوم.

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد بمَحَالّ الصاغة دون المصنعية:

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 21 يسجل 1000 جنيها

سعر الذهب عيار 18 نحو 850 جنيهًا

سعر الذهب عيار 14 نحو 620 جنيهًا

سعر الذهب عيار 24 يسجل 1145 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب سجل 8020 جنيهًا