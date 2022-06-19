انت الان تتابع خبر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بداية التعاملات 19-6-2022 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 19 يونيو، مع بداية تعاملات الأسبوع، تباين واستقرار ملحوظ، بعد أن فتحت البنوك العاملة بالسوق المصري أبوابها عقب انتهاء الإجازة الأسبوعية، حيث استقر في غالبية البنوك المصرية، وثبت على أسعار الخميس، عقب قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة 0.75%.

سعر الدولار

دوت الخليج ”، يستعرض في السطور التالية، سعر الدولار اليوم في مصر اليوم الأحد 19 يونيو 2022:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل 18.70 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل نحو 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل نحو 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك CIB

سجل نحو 18.73 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية.

سجل نحو 18.73 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع