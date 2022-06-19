انت الان تتابع خبر أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الأحد.. “الفرانك السوسري سبق الدولار” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت بعض أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 19 يونيو 2022، ومع بداية تعاملات الأسبوع، زاد سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه، وتحرك سعر الفرانك السوسري، بينما ثبت سعر الدولار على أسعار الخميس الماضي، وأيضًا ثبت سعر الريال السعودي.

أسعار العملات اليوم

“دوت الخليج ”، يستعرض في السطور التالية، أسعار العملات اليوم الأحد 19 مايو 2022 حسب تحديثات البنك الأهلي.

أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه حسب تحديثات البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم

سجل 18.7 جنيه للشراء، و 18.77 جنيه.

سعر اليورو اليوم

سجل 19.54 للشراء، 19.82 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

سجل 22.78 جنيه للشراء، 23.22 جنيه للبيع.

سعر الفرانك السويسري

19.22 للشراء و19.51 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل 4.98 جنيه للشراء، و5جنيهات للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل 58.64 جنيه للشراء، و 61.22 جنيه للبيع.