انت الان تتابع خبر شهادات الادخار في بنك التعمير والإسكان .. شوف الفائدة كام؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طرح بنك التعمير والإسكان شهادات الادخار بسعر عائد مرتفع، بدء من الشهر الحالي، كما يتيح للعملاء إمكانية كسر أي شهادة واسترداد أصل الأموال بعد مرور 6 شهور من شرائها، ويكون ذلك بشرط خصم نسبة من العائد الذي حصل عليه.

شهادات الادخار في بنك التعمير والإسكان:

كما يسمح البنك إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة، بنسبة تصل إلى 80% من إجمالي قيمتها، وتكون تفاصيل شهادات الادخار في بنك التعمير والإسكان، ذات العائد المرتفع على النحو التالي:-شهادة رويال لمدة 3 سنوات للعائد الثابت: فائدة 14.25% سنويا ويصرف العائد سنويا، ويبلغ الحد الأدنى لشرائها من مليون جنيه.

2-الشهادة الذهبية لمدة 3 سنوات للعائد الثابت: نسبة الفائدة 13.5% سنويا عائد شهري، و13.75% سنويا عائد نصف سنوي، ويبدأ شرائها من أول ألف جنيه.

3-شهادة تحيا مصر شهاد ثلاثية للعائد الثابت: نسبة الفائدة بين 12.5% سنويا للأشخاص العادية، و11.5% سنويا للشركات، ويبدأ شرائها من أول ألف جنيه ومضاعفاته.

4-الشهادة الجارية: نسبة العائد 9.5% سنويا للعملاء من الأفراد العاديين، ويبدأ شرائها من أول 500 جنيه.