انت الان تتابع خبر أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد : الفراخ البلدي نزلت 2جنيه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد انخفضت في الأسواق المصرية, وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

من جانبه يقدم موقع “دوت الخليج” أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد والتي هي كما يلي :

1- سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم ، بلغ سعر الكيلو 42.53 جنيه، بتراجع 56 قرشًا.- سعر كيلو الدواجن البلدي ، بلغ سعر الكيلو 52.26 جنيه بتراجع 1.7 جنيه

3- سعر كيلو الدواجن البيضاء المجمدة، بلغ سعر الكيلو 49.52 جنيه، بزيادة 4.86 جنيه.

أسعار الدواجن والبيض

أما عن أسعار البيض اليوم الأحد فهي كما يلي :

1- كرتونة البيض الأبيض “30 بيضة”: 54.51 جنيه، بزيادة 63 قرشا

2- كرتونة البيض الأحمر “30 بيضة”: 56.54 جنيه، بتراجع 27 قرشا.

3- كرتونة البيض البلدي “30 بيضة”: 64.74 جنيه، بزيادة 3.07 جنيه.