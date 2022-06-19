غدا.. انطلاق منتدى المجتمع الأخضر بمشاركة وزيري قطاع الأعمال…

دبي - احمد فتحي في الأحد 19 يونيو 2022 10:08 صباحاً - إسلام سالم – تنطلق غدا الأحد فعاليات منتدى “المجتمع الأخضر ..الطريق نحو الجمهورية الجديدة “، في دورته الأولى تحت عنوان “الطريق إلى قمة المناخ الـ27 وتحقيق التنمية المستدامة فى الجمهورية الجديدة”، والذي تنظمه مؤسسة عالم المال للصحافة والطباعة والنشر، برعاية وزارات الإنتاج الحربي والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي والبيئة والهيئة العامة للاستثمار والبورصة المصرية.

يشارك في المنتدى: هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وممثلو وزارات الإنتاج الحربي والمالية ووزارة التجارة والصناعة وأكثر من 300 رئيس تنفيذي للشركات والمؤسسات التي تهتم بالتوجه نحو الاقتصاد الأخضر.

وأعلن أيسر الحامدي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة عالم المال، اختيار الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب ورئيس مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية لرئاسة الدورة الأولى للمنتدى.

وتنعقد الجلسة الأولى تحت عنوان “الصناعة المصرية وتحقيق معايير التوجه نحو الاقتصاد الأخضر”، بينما تتناول الجلسة الثانية “التحول نحو وسائل النقل النظيف في مصر بين الواقع والتحديات”، والجلسة الثالثة تحت عنوان “الجيل الجديد من المدن والمباني الخضراء.. هل بدأ في مصر مع العاصمة الإدارية الجديدة”.

وتناقش الجلسة الرابعة “الطاقة المتجددة والحيوية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة”، بينما تناقش الجلسة الخامسة “المسئولية المجتمعية وتحقيق التنمية المستدامة”، فيما تنعقد الجلسة السادسة تحت عنوان “الطاقة النظيفة تحول كبير في مصر وإمكانيات هائلة للنمو”، ويختتم المؤتمر فعاليته بجلسة “التمويل الأخضر توجه عالمي لتشجيع التحول للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة”.