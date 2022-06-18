انت الان تتابع خبر عاجل.. سعر جرام الذهب أخر اليوم مزعل الحبايب و أرتفع 5 جنيهات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت اليوم السبت، أسعار الذهب في مصر رغم أن اليوم هو الراحة الأسبوعية للبورصات العالمية، وذلك بسبب آلية العرض والطلب وتحريك سعر الدولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، 1000 جنيه للبيع، و1006 جنيهات للشراء.

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ نحو 857 جنيهًا للبيع، و862 جنيهًا للشراء، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم، نحو 1143 جنيهًا للبيع، و1150 جنيهًا للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت لنحو 8000 جنيه للبيع، و8048 جنيهًا للشراء.

سعر الكيلو الذهب

كما بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الأحد الموافق 12 يونيو، 1142857 جنيها للبيع، و1149714 جنيهًا للشراء.