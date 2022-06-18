انت الان تتابع خبر فرصة..أحصل على شهادة ادخار من البنوك بأعلى عائد شهري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يسعى العديد من المواطنين خلال الفترة الأخيرة إلى الحصول على شهادات ادخار من البنوك بأعلى عائد شهري؛ خاصة منذ إعلان إصدار شهادة الادخار ذات العائد الشهري 18%.

ونوضح خلال التقرير التالي كيفية الحصول على شهادات ادخار بأعلى عائد شهري وبأقل مبلغ مالي.

الشهادة البلاتينية

يطرح البنك الأهلي شهادة بلاتنية بعائد شهري 14%؛ وذلك من اليوم التالي للإيداع؛ ويمكن لحامل الشهادة البلاتنية الإقتراض بضمانها؛ بالإضافة إلى أصدار بطاقات ائتمان بضمان الشهادة ايضا.

لا يمسح باسترداد قيمة الشهادة البلاتنية إلا بعد مرور 6 شهور من اليوم التالي للشراء؛ ولكن تسترد بكامل قيمتها في نهاية مدتها.

شهادة الثلاث سنوات

تطرح شهادة الثلاث سنوات من بنك ناصر الاجتماعي بعائد شهري 15% وهي أعلى شهادة ادخارية بالبنوك.

ويتم احتساب عائد الشهادة من اليوم التالي للإيداع؛ مع إمكانية استردادها بعد مضي 6 شهور من تاريخ إصدارها.

ويمكن لحامل شهادة الثلاث سنوات من بنك ناصر الإقتراض بضمانها؛ مع تنفيذ سياسة الشمول وتحقيق الجانب الاجتماعي التكافلي.