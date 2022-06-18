وزير المالية الألماني يدعو إلى إلغاء بعض الدعم.. لكبح عجز…

دبي - احمد فتحي في السبت 18 يونيو 2022 08:06 مساءً - بلومبرج _ قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر إن تكاليف الفائدة على القروض الحكومية سترتفع العام المقبل، داعيا إلى إلغاء بعض الدعم لكبح عجز الموازنة.

وبحسب وكالة “بلومبرج” للأنباء، قال ليندنر في مقابلة مع صحيفة “فيلت آم زونتاج” الألمانية تنشرها في عددها غدا الأحد إن مدفوعات الفائدة قد تصل إلى 30 مليار يورو العام المقبل، ارتفاعا من أكثر من 4 مليارات يورو في عام 2021.

وذكر ليندنر أنه يجب إلغاء الإعانات المالية المخصصة لتحفيز شراء سيارات كهربائية وهجينة، مشيرا إلى أن مثل هذه المركبات يتم دعمها بما يصل إلى 20 ألف يورو على مدى عمرها في بعض الحالات، حتى لأصحاب الدخل المرتفع.

وقال ليندنر للصحيفة: “بصفتنا حكومة، نحن مكلفون بعدم رفع الأسعار أكثر من خلال الإعانات، وليس الاستمرار في زيادة الديون وخنق أنفسنا بتكاليف فائدة أعلى…لدينا تضخم خطير يجب كبحه”.

وكانت مجلة “دير شبيجل” الألمانية ذكرت في وقت سابق هذا الشهر أن الحكومة الألمانية تخطط لصافي اقتراض بنحو 16 مليار يورو العام المقبل.

وسيظل ذلك متماشيا مع الحد الدستوري المعروف باسم “مكابح الديون”، التي تم تعليق العمل بها خلال السنوات الثلاث الماضية للسماح بالاقتراض الإضافي للمساعدة في التعويض عن تأثيرات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.