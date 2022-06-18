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نعرض لكم الان تفاصيل خبر باركيندو: هدف منظمة أوبك وشركائها هو استقرار السوق وليس خفض… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 18 يونيو 2022 08:06 مساءً - _ قال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك يوم السبت للصحفيين إن الهدف المشترك بين أوبك وشركائها هو استقرار السوق وليس خفض الأسعار أو رفعها.
وردا على سؤال عما إذا كانت إعادة 9.7 مليون برميل يوميا إلى السوق وفقا لقرار أوبك+ الأخير ستساعد في خفض أسعار النفط.
وقال “لا يمكننا أن نملي على السوق ما يفعله” مشيرا إلى أن مهمة تحقيق التوازن بين العرض والطلب باستمرار تقع على عاتق جميع المنتجين.
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