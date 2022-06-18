وزير المالية: بنك التصدير والاستيراد الأفريقي قاطرة قوية…

دبي - احمد فتحي في السبت 18 يونيو 2022 06:11 مساءً - أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، رئيس الجمعية العامة لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي، أن البنك نجح فى تحقيق نتائج مالية جيدة خلال العامين الماضيين رغم التحديات العالمية، حيث ارتفع الدخل بنسبة 15% خلال 2021 مقارنة بعام 2020، وزادت مشاركات المساهمين 17%، ووصل رأس المال العام إلى 2.6% مليار دولار؛ للوفاء بمتطلبات الدول الأعضاء فى التعامل مع الصدمات العالمية، لافتًا إلى أن البنك نجح أيضًا فى تنفيذ الخطة الخمسية من 2017 حتى 2021، وأطلق الاستراتيجية الجديدة من 2022 حتى 2026، وقد تم تمويل صندوق تنمية الصادرات بأفريقيا، وضخ 291.8 مليون دولار لتطوير وميكنة البنك؛ بما يُسهم فى تعزيز الحوكمة وتحقيق المستهدفات.

ضخ 291.8 مليون دولار لتطوير ورقمنة البنك.. وتمويل صندوق تنمية الصادرات بأفريقيا

قال الوزير، خلال رئاسته لاجتماع الجمعية العامة لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن البنك استطاع أن يقدم نفسه باعتباره قاطرة قوية للبناء والتنمية في أفريقيا، مشيرًا إلى أن حجم التعاون المشترك للبنك مع مصر يبلغ 6.5 مليار دولار في كل القطاعات.

أضاف الوزير، أن جائحة كورونا جعلت صناعة الدواء في أفريقيا “أولوية قارية”، وأنه يجب تعظيم جهود التعاون المشترك لتعزيز الاستثمار والتجارة البينية في المنتجات الدوائية للحد من استيرادها من خارج القارة الأفريقية؛ على نحو يسهم في تعميق الاندماج الاقتصادى والتكامل القاري، من أجل حماية الاقتصادات الأفريقية من التحديات العالمية، لافتًا إلى أن هناك موارد مهدرة فى السياحة العلاجية خارج أفريقيا رغم أن مصر ونيجيريا تمتلكان مقومات السياحة العلاجية، والأفضل أن تتوجه إليهما الشعوب الأفريقية بدلاً من السفر لخارج القارة.

أشار الوزير، إلى أن بنك التصدير والاستيراد الأفريقي قد نجح في تقديم تسهيلات لمساعدة البلدان الأفريقية على التعامل مع الآثار الاقتصادية والصحية لوباء «كورونا» بقيمة 8 مليارات دولار منذ مارس 2020 وحتى الآن.