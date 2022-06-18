انت الان تتابع خبر “شهادات الهنا” من بنك الإسكان والتعمير..أنواعها ومميزاتها وعوائدها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يصدر بنك الإسكان والتعمير؛ بداية من الشهر الجاري؛ شهادات جديدة مرتفعة العائد؛ مع رفع الفائدة على شهادات ادخارية أخري.

والشهادات الجديدة من بنك الإسكان والتعمير؛ تمنح العميل العديد من المميزات؛ حيث تتيح لحاملها كسرها واسترداد أصلها عقب مرور 6 شهور على شرائها مع خصم نسبة من العائد الذي حصل عليه حاملها خلال فترة الستة شهور؛وذلك بسبب كسرها قبل انتهاء اجالها.

ويتيح البنك لحامل الشهادات إمكانية كسر أي شهادة واسترداد أصل الأموال بعد مرور 6 شهور من على شرائها بشرط خصم نسبة مقررة من العائد الذي حصل عليه خلال فترة ربطها بسبب كسرها قبل انتهاء آجالها.

ولم تتوقف مميزات الشهادات الجديدة من بنك بنك الإسكان والتعمير عند هذا الحد؛ بل يسمح أيضا البنك الاقتراض بضمان الشهادة بنسبة تصل 80 % من قيمتها الاجمالية بشرط عدم استرداد قيمة الشهادة إلا بعد سداد أخر قسط في القرض.

ونعرض خلال السطور التالية أنواع الشهادات الجديدة من بنك التعمير والإسكان؛ بالإضافة إلى الشهادات التي زاد عليها نسبة العائد:

1- الشهادة الذهبية : وهي شهادة لمدة 3 سنوات ذات العائد الثابت؛ بنسبة فائدة 13.5% سنويا عائد شهري؛ و 13.75 سنويا عائد نصف سنوي؛ ويبدأ شرائها بداية من ألف جنيه.

2- شهادة رويال: وهي شهادة لمدة 3 سنوات ذات العائد الثابت وبنسبة فائدة 14.25 سنويا بحيث يصرف العائد سنويا؛ ويبدأ شرائها بداية من مليون جنيه؛ وهي شهادة تناسب أصحاب الملايين.

3- الشهادة الجارية: هي شهادة مخصصة للتبرع بعائدها إلى أي جهة حسب رغبة حاملها؛ونسبة العائد بين 9.5% سنويا للعملاء من الأفراد العاديين، ويبدأ شرائها من بداية من 500 جنيه.

4 – شهادة تحيا مصر: هي شهادة لمدة 3 سنوات ويخصص عائدها لصندوق تحية مصر؛ ويجوز للاشخاص والشركات شرائها ؛ حيث نسبة الفائدة للأشخاص تتراوح بين 12.5% سنويا و 11.5% سنويا للشركات ويبدأ شرائها من أول ألف جنيه ومضاعفاته.