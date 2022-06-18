أسعار الذهب تسجل ارتفاعا طفيفا وعيار 21 عند 1005 جنيهات

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب تسجل ارتفاعا طفيفا وعيار 21 عند 1005 جنيهات من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 18 يونيو 2022 05:05 مساءً - شاهندة إبراهيم – ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بواقع جنيهين، خلال تعاملات اليوم السبت، في ظل إغلاق التداولات بالبورصة العالمية مساء أمس الجمعة عند مستوى 1841 دولارًا للأوقية.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر شبكة الإنترنت، إن أسعار الذهب سجلت ارتفاع طفيف ليصل عيار 21 لمستوى 1005 جنيهات، وذلك بعد أن تراجع مع ختام تعاملات أمس الجمعة لنحو 1003 جنيهات.
وأضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 1149 جنيهًا، و عيار 18 بلغ نحو 862 جنيهًا، وحقق الجنيه الذهب سعر 8040 جنيه.
وأشار إلى أن أسعار الذهب عانت خلال تعاملات الأسبوع، حيث تراجع المعدن الأصفر مع ختام التعاملات الأسبوعية بنحو 0.7% للأوقية، وكان في طريقه لخسارة 1.5%، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ منتصف مايو، وذلك بفعل صعود الدولار، وإجراءات التشديد الصارمة التي اتخذتها البنوك المركزية من جميع أنحاء العالم لكبح التضخم، حيث قام الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة يوم الأربعاء الماضي، بمقدار 75 نقطة أساس، كأكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ عام 1994، في ظل مخاوف الركود التي تلوح في الأفق.
ولفت إلى أن ارتفاع معدلات التضخم وعدم اليقين الاقتصادي داعمين للذهب، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب اللذي لا يدر عائدًا.
في حين تتوقع البنوك الدولية ، أن يتجاوز سعر أوقية الذهب مستوى 2100 دولارًا، في حالة انتعاش الطلب في الأسواق الناشئة، وتوجه البنوك المركزية لرفع حيازتها من الذهب، وسط ضعف متوقع للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة حتى عام 2023.
وأوضح إمبابي، أن الطلب على الذهب في الأسواق المحلية ظل فاترًا، مع ترقب الأسواق لقرار البنك المركزي المصري المصري بتحديد مصير أسعار الفائدة، وانتظار المواطنين لمزيد من التراجع في الاسعار، ما أدى إلى تباطؤ في حركة المبيعات.
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