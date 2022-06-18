أسعار الذهب تسجل ارتفاعا طفيفا وعيار 21 عند 1005 جنيهات

دبي - احمد فتحي في السبت 18 يونيو 2022 05:05 مساءً - شاهندة إبراهيم – ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بواقع جنيهين، خلال تعاملات اليوم السبت، في ظل إغلاق التداولات بالبورصة العالمية مساء أمس الجمعة عند مستوى 1841 دولارًا للأوقية.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر شبكة الإنترنت، إن أسعار الذهب سجلت ارتفاع طفيف ليصل عيار 21 لمستوى 1005 جنيهات، وذلك بعد أن تراجع مع ختام تعاملات أمس الجمعة لنحو 1003 جنيهات.

وأضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 1149 جنيهًا، و عيار 18 بلغ نحو 862 جنيهًا، وحقق الجنيه الذهب سعر 8040 جنيه.

وأشار إلى أن أسعار الذهب عانت خلال تعاملات الأسبوع، حيث تراجع المعدن الأصفر مع ختام التعاملات الأسبوعية بنحو 0.7% للأوقية، وكان في طريقه لخسارة 1.5%، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ منتصف مايو، وذلك بفعل صعود الدولار، وإجراءات التشديد الصارمة التي اتخذتها البنوك المركزية من جميع أنحاء العالم لكبح التضخم، حيث قام الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة يوم الأربعاء الماضي، بمقدار 75 نقطة أساس، كأكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ عام 1994، في ظل مخاوف الركود التي تلوح في الأفق.

ولفت إلى أن ارتفاع معدلات التضخم وعدم اليقين الاقتصادي داعمين للذهب، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب اللذي لا يدر عائدًا.

في حين تتوقع البنوك الدولية ، أن يتجاوز سعر أوقية الذهب مستوى 2100 دولارًا، في حالة انتعاش الطلب في الأسواق الناشئة، وتوجه البنوك المركزية لرفع حيازتها من الذهب، وسط ضعف متوقع للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة حتى عام 2023.

وأوضح إمبابي، أن الطلب على الذهب في الأسواق المحلية ظل فاترًا، مع ترقب الأسواق لقرار البنك المركزي المصري المصري بتحديد مصير أسعار الفائدة، وانتظار المواطنين لمزيد من التراجع في الاسعار، ما أدى إلى تباطؤ في حركة المبيعات.