وزير التموين: مخزون السكر يكفى احتياجات المواطنين لمدة…

دبي - احمد فتحي في السبت 18 يونيو 2022 05:05 مساءً - إسلام سالم _ تستمر شركة الدلتا للسكر في إنتاج السكر المحلى من محصول بنجر السكر، حيث تستلم الشركة المحصول من المزارعين وصرف العديد من الحوافز وآخرها علاوة إضافية بقيمة 75 جنيه عن كل طن، ويتم التسليم بجداول منظمة لمنع التكدس‪.‬

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ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية ، شركات بنجر السكر باستمرار استلام محصول البنجر من المزارعين حتى نهاية موسم الحصاد وسداد مستحقاتهم أول بأول، وانتظام إنتاج السكر المحلي وطرحه للمواطنين سواء من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية أو بطاقات التموين وكذلك في الأسواق.

وأضاف المصيلحي، أن هناك ارتفاع في مخزون السكر ليكفي احتياجات المواطنين لمدة تتجاوز 6 أشهر، كما أن إنتاج السكر المحلى من البنجر والقصب سيعزز من المخزون الاستراتيجي لسلعة السكر بما يكفي احتياجات البلاد لفترات طويلة في ظل توفير كافة السلع الغذائية بكميات كبيرة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع طوال الوقت.

رئيس الدلتا للسكر: إنتاج 252 ألف طن سكر من البنجر حتى الآن‪

وأكد الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر، أن مصنع الشركة بمحافظة كفر الشيخ يواصل استلام محصول البنجر من المزارعين لإنتاج السكر المحلى من البنجر، وتم استلام ما يقرب من مليون و870 ألف طن بنجر وإنتاج ما يقرب من 252 ألف طن سكر أبيض سائب وكذلك إنتاج 98 ألف طن مولاس، و116 ألف طن “لب البنجر” حتى الآن الذي يستخدم في صناعة الأعلاف.

لافتا إلى أن شركة الدلتا للسكر إحدى الشركات القومية في صناعة السكر من البنجر وإنها تساهم في منظومة التطوير من خلال التقنيات الحديثة في زراعة البنجر‪.

وأجرى أبو اليزيد جولة ميدانية للمرور على خطوط الإنتاج بمصانع الشركة بمحافظة كفر الشيخ للاطمئنان على انتظام العمل وإنتاج السكر من البنجر بالورديات الصباحية والمسائية بداية من استلام البنجر على الموازين مرورا بمعمل الاستقبال وأفران الجير وعنبر الغسيل وغرفة التحكم الآلي، حتى نهاية العمليات الصناعية بعنبر تعبئة السكر.