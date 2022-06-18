انت الان تتابع خبر أعلى شهادات ادخار في البنوك قبل اجتماع”المركزي”.. “هتاخد فلوس شهرية” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من المواطنين المتعاملين مع البنوك، عن أعلى شهادات ادخار في البنوك مع اقتراب موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لتحديد أسعار الفائدة في الفترة المقبلة، والمقرر لها الانعقاد في 23 يونيو الجاري، لتحديد مستقبل الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.

أعلى شهادات ادخار في البنوك

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أعلى شهادات ادخار في البنوك:

- شهادة القمة من بنك مصر

– فائدة 14%

– دورية صرف العائد ثابتة سنويًا وتصرف شهريًا.

– المحددة للشهادة 3 سنوات.

– الحد الأدنى لربط الشهادة هو 1000 جنيه.

2- الشهادة الثلاثية المتميزة من البنك الأهلي الكويتي

– معدل الفائدة 14% .

– دورية صرف العائد ثابتة سنويًا وتصرف شهريًا.

3- الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري

– معدل الفائدة 14% ودورية صرف العائد ثابتة سنويًا وتصرف شهريًا.

– تبلغ المدة المحددة للشهادة 3 سنوات.

– الحد الأدنى لربط الشهادة مليون جنيه هو 1000 جنيه.