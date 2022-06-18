انت الان تتابع خبر طير بسرعة واشتري – أعلى شهادة ادخار في بنوك مصر قبل اجتماع المركزي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بحث الكثير من المصريين خلال الأيام الماضيةعلى أعلى شهادة ادخار تقدمها البنوك العامة في السوق المصري سواء كانت حكومية أو أجنبية، خاصة مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي.

ويجتمع يوم الخميس القادم الموافق 23 يونيو الجاري البنك المركزي وبالأخص لجنة السياسة النقدية،لمنافشة سعر الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي الأربعاء الماضي برفعها بمقدر 75 نقطة.

وأصبحت الشهادات الإدخارية الملجأ الوحيد للكثير من المواطنين الراغبين في ادخار اموالهم حتي لا يحدث انخفاض من قيمة الجنيه المصري جراء عامل رفع سعر الفائدة وكذلك سعر صرفه أمام الدولار الأمريكي.

في التقرير التالي سوف نكشف على أعلي شهادة ادخار موجودة في السوق المصري:

1- الشهادة البلاتينية:

البنك الأهلي

يقدم هذه الشهادة البنك الأهلي المصري، حيث يبلغ سعر الفائدة عليها 14% ويتم صرفها بشكل شهري أو سنوي، وتلبغ مدتها ثلاثة سنوات وتبدأ قيمة شرائها من 1000 ومضاعتها.

2- شهادة القمة:

تصدر عن بنك مصر، حيث يبلغ سعر الفائدة على هذه الشهادة عليها 14% ويتم صرفها بشكل شهري أو سنوي، وتلبغ مدتها ثلاثة سنوات وتبدأ قيمة شرائها من 1000 ومضاعتها.

3- الشهادة الثلاثية المتميزة:

يقدمها البنك الأهلي الكويتي، حيث يبلغ سعر الفائدة على هذه الشهادة عليها 14% ويتم صرفها بشكل شهري أو سنوي، وتلبغ مدتها ثلاثة سنوات وتبدأ قيمة شرائها مليون جينه شهرياً