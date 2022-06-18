مصر تورد 4.1 مليون طن قمح محلي منذ بداية موسم التوريد وحتى…

دبي - احمد فتحي في السبت 18 يونيو 2022 04:08 مساءً - _ قال كمال هاشم رئيس مجلس إدارة شركة الصوامع الحكومية لرويترز يوم السبت، إن مصر وردت 4.1 مليون طن قمح محلي منذ بداية موسم التوريد وحتى الآن.

وأضاف أن مصر تخطت وللمرة الأولى الأربعة ملايين طن من القمح المحلي مشيرا إلى أن كميات القمح المتوفرة تكفي حتى نهاية 2022.