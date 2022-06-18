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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صادرات جازبروم الروسية من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 18 يونيو 2022 03:11 مساءً - سي إن بي سي _ قالت شركة جازبروم الروسية المنتجة للغاز إن توريد الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا عبر نقطة سودجا شهدت انخفاضا إلى 41.4 مليون متر مكعب السبت 18 يونيو، من 41.9 مليون متر مكعب الجمعة 17 يونيو.
وأضاف أن أوكرانيا رفضت طلباً بنقل الغاز إلى أوروبا عبر نقطة دخول رئيسية هي سوخرانوفكا.
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