انت الان تتابع خبر. 23 شركة أردنية تشارك في معرض الجزائر الدولي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بحث الوفد الصناعي الأردني، المكون من 23 شركة صناعية، جميع المعيقات التي تحول دون انسياب الصادرات الوطنية إلى الجزائر، خلال مشاركته في معرض الجزائر الدولي.

وأوضح بيان لغرفتي صناعة الأردن وعمان، اللتان دعمتا المعرض، بالإضافة لوزارة الاستثمار وبيت التصدير الأردني؛ السبت، أن الوفد دعا إلى توفير خط طيران مباشر بين العاصمتين الأردنية والجزائرية، وتطوير التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات، من خلال تنشيط التبادل التجاري وإقامة الاستثمارات.

بدوره، قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، إن الوفد، بحث تنمية العلاقات التكاملية الصناعية بين البلدين، نحو تكاملية صناعية وتجارية عربية، سيّما وأن حجم التبادل التجاري بين الأردن والجزائر “غير مرض مطلقا.

وأكد الجغبير أهمية زيادة حجم التبادل التجاري الذي لم يتجاوز 200 مليون دولار خلال 2021، بالإضافة إلى تقديم إعفاءات جمركية على السلع، وتأسيس نواة تجارية صناعية مشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة.

كما شدد على ضرورة وضع خارطة طريق لتنشيط التجارة البينية وتحفيز القطاع الخاص في كلا البلدين للاستفادة من الفرص المتاحة، والاستفادة من الخبرات الأردنية وتوظيف الإمكانيات الصناعية، والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين.

وبين الجغبير أن الوفد، اجتمع مع جميع جهات الصناعية والتجارية في الجزائر، في القطاع الخاص والحكومي.

وعقد الوفد الصناعي لقاءات ثنائية بين رجال أعمال ومستثمرين وصناعيين ومسؤولين بحضور وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي والسفير الأردني في الجزائر شاكر العموش، وبمشاركة المهندس الجغبير وأعضاء من غرفتي صناعة الأردن وعمان.

وتنوعت المشاركات في المعرض بين قطاعات الصناعات الإلكترونية والكهربائية والأجهزة الكهرومنزلية والصناعات الغذائية والخدمات والصناعات الكيميائية والبتروكيماويات والصناعات الميكانيكية والصناعات التقليدية.

من جهته، أكد مقرر لجنة المعارض في غرفة صناعة عمان عاهد الرجبي، أهمية المشاركة الأردنية في المعرض الجزائري، وخاصة وأن السوق الجزائرية من الأسواق المهمة للصادرات الوطنية في شمال إفريقيا، ولقربها من الأسواق الأوروبية.

ولفت الرجبي إلى أن المشاركة في المعرض تشكل فرصة كبيرة للتعريف بالصناعة الوطنية والترويج لها وعرض منتجاتها وإظهار المستوى الكبير الذي وصلته.

بدوره، قال ممثل قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، في غرفة صناعة الأردن، المهندس أحمد البس، إن المعرض فرصة مهمة لعقد اجتماعات تجارية وصناعية أردنية جزائرية، بهدف بحث إزالة العوائق أمام تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين والتي تعترض انسياب السلع.

و أكد عضو غرفة صناعة إربد حسين الدرايسة، أهمية التواجد الصناعي الأردني في المعارض، لما فيها من تبادل للخبرات والاطلاع على التجارب الناجحة والآليات المتبعة والترويج للصناعات الوطنية في أهم الأسواق العربية.

وبلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين خلال عام 2021 قرابة 199 مليون دولار، حيث بلغت قيمة الصادرات الأردنية 99 مليونا مقابل مستوردات بلغت 100 مليون دولار.

وتركزت الصادرات الأردنية في الأدوية والأسمدة والمبيدات الحشرية والزراعية، فيما تركزت المستوردات من الجزائر في سكر القصب والغازات النفطية.