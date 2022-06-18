انت الان تتابع خبر قرض مستورة من بنك ناصر .. سداد حتى 3 سنوات بقيمة 50 ألف والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلن بنك ناصر الاجتماعي، من خلال بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي، انه تم رفع الحد الأقصى لتمويل مشروع مستورة لمبلغ 50 ألف جنيه، ويسدد على 3 سنوات، ويكون ذلك المشروع ضمن مبادرات البنك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي يستفيد منها السيدات لتشجعيهم على بدء مشروع خاص بهم.
مميزات قرض مستورة من بنك ناصر الاجتماعي:
- يتراوح عمر المستفيدة ما بين 21 عام وحتى 60 عام.
- تتراوح قيمة القرض من 4000 جنيه إلى 50 ألف جنيه.
- تكون المتقدمة مصرية الجنسية.
- يشترط على المتقدم السمعة الحسنة عن طريق الاستعلام الميداني.
- تقديم عروض أسعار بمستلزمات المشروع.
خطوات الحصول على قرض مستورة من بنك ناصر:
- تقدم صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
- تقديم الرقم التأميني للمقترضة.
- طلب الحصول على القرض من البنك.
- بحث اجتماعي بمعرفة لجنة الزكاة أو الشؤون الاجتماعية.
- إيصال مرافق حديث سواء غاز أو كهرباء أو مياه أو فاتورة التليفون الأرضي.