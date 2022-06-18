انت الان تتابع خبر قرض مستورة من بنك ناصر .. سداد حتى 3 سنوات بقيمة 50 ألف والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن بنك ناصر الاجتماعي، من خلال بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي، انه تم رفع الحد الأقصى لتمويل مشروع مستورة لمبلغ 50 ألف جنيه، ويسدد على 3 سنوات، ويكون ذلك المشروع ضمن مبادرات البنك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي يستفيد منها السيدات لتشجعيهم على بدء مشروع خاص بهم.

مميزات قرض مستورة من بنك ناصر الاجتماعي:

يتراوح عمر المستفيدة ما بين 21 عام وحتى 60 عام.

تتراوح قيمة القرض من 4000 جنيه إلى 50 ألف جنيه.

تكون المتقدمة مصرية الجنسية.

يشترط على المتقدم السمعة الحسنة عن طريق الاستعلام الميداني.

تقديم عروض أسعار بمستلزمات المشروع.

خطوات الحصول على قرض مستورة من بنك ناصر: