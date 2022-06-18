مال وأعمال

قرض مستورة من بنك ناصر .. سداد حتى 3 سنوات بقيمة 50 ألف

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رياض - احمد صلاح - أعلن بنك ناصر الاجتماعي، من خلال بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي، انه تم رفع الحد الأقصى لتمويل مشروع مستورة لمبلغ 50 ألف جنيه، ويسدد على 3 سنوات، ويكون ذلك المشروع ضمن مبادرات البنك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي يستفيد منها السيدات لتشجعيهم على بدء مشروع خاص بهم.

مميزات قرض مستورة من بنك ناصر الاجتماعي:

  • يتراوح عمر المستفيدة ما بين 21 عام وحتى 60 عام.
  • تتراوح قيمة القرض من 4000 جنيه إلى 50 ألف جنيه.
  • تكون المتقدمة مصرية الجنسية.
  • يشترط على المتقدم السمعة الحسنة عن طريق الاستعلام الميداني.
  • تقديم عروض أسعار بمستلزمات المشروع.

خطوات الحصول على قرض مستورة من بنك ناصر:

  • تقدم صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
  • تقديم الرقم التأميني للمقترضة.
  • طلب الحصول على القرض من البنك.
  • بحث اجتماعي بمعرفة لجنة الزكاة أو الشؤون الاجتماعية.
  • إيصال مرافق حديث سواء غاز أو كهرباء أو مياه أو فاتورة التليفون الأرضي.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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