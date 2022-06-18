مال وأعمال

شروط قرض السيارة من المصرف المتحد .. هتشتري ببلاش

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رياض - احمد صلاح - نشر بنك المصرف المتحد بيان على موقعه الرسمي، وأعلن من خلاله عن شروط قرض السيارة والأوراق المطلوبة للحصول عليه، وأوضح البنك بأن مميزات القرض تكون على النحو التالي:

  • التمويل يصل إلى 90% من ثمن السيارة.
  • يبدأ التقسيط من 6 أشهر إلى 6 سنوات.
  • وتكون الفائدة تنافسي.
  • فيما يكون مبلغ تمويل القرض إلى 90٪ من قيمة السيارة.

كيفية الحصول على قرض السيارة من المصرف المتحد:

  • الأشخاص الذين يحصلون على القرض، أصحاب المهن الحرة وأصحاب الشركات والأفراد ذوي الدخول الشهرية والمهن الحرة، والأفراد من أصحاب الشركات، والأفراد ذوي الدخول الشهرية.
  • تقديم كشف حساب بنكي شخصي أو باسم الشركة عن أخر 6 أشهر
  • صور السجل التجاري او شهادة مزاولة المهنة لأصحاب المهن الحرة.
  • بطاقة ضريبية سارية وإقرار ضريبي.
  • خطاب مفردات المرتب، وتعهد من جهة العمل بتحويل الراتب القسط.
  • كشف حساب بنكي لمدة 3 شهور أو آخر 3 إيصالات من الراتب الشهري.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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