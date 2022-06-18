انت الان تتابع خبر. شروط قرض السيارة من المصرف المتحد .. هتشتري ببلاش والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - نشر بنك المصرف المتحد بيان على موقعه الرسمي، وأعلن من خلاله عن شروط قرض السيارة والأوراق المطلوبة للحصول عليه، وأوضح البنك بأن مميزات القرض تكون على النحو التالي:
- التمويل يصل إلى 90% من ثمن السيارة.
- يبدأ التقسيط من 6 أشهر إلى 6 سنوات.
- وتكون الفائدة تنافسي.
- فيما يكون مبلغ تمويل القرض إلى 90٪ من قيمة السيارة.
كيفية الحصول على قرض السيارة من المصرف المتحد:
- الأشخاص الذين يحصلون على القرض، أصحاب المهن الحرة وأصحاب الشركات والأفراد ذوي الدخول الشهرية والمهن الحرة، والأفراد من أصحاب الشركات، والأفراد ذوي الدخول الشهرية.
- تقديم كشف حساب بنكي شخصي أو باسم الشركة عن أخر 6 أشهر
- صور السجل التجاري او شهادة مزاولة المهنة لأصحاب المهن الحرة.
- بطاقة ضريبية سارية وإقرار ضريبي.
- خطاب مفردات المرتب، وتعهد من جهة العمل بتحويل الراتب القسط.
- كشف حساب بنكي لمدة 3 شهور أو آخر 3 إيصالات من الراتب الشهري.