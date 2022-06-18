انت الان تتابع خبر. شروط قرض السيارة من المصرف المتحد .. هتشتري ببلاش والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشر بنك المصرف المتحد بيان على موقعه الرسمي، وأعلن من خلاله عن شروط قرض السيارة والأوراق المطلوبة للحصول عليه، وأوضح البنك بأن مميزات القرض تكون على النحو التالي:

التمويل يصل إلى 90% من ثمن السيارة.

يبدأ التقسيط من 6 أشهر إلى 6 سنوات.

وتكون الفائدة تنافسي.

فيما يكون مبلغ تمويل القرض إلى 90٪ من قيمة السيارة.

كيفية الحصول على قرض السيارة من المصرف المتحد: