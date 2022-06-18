انت الان تتابع خبر تردد قناة توم وجيري الجديد 2022 … سلي أولادك واتفرجي معاهم. والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلال الساعات الماضية، زاد البحث عن تردد قناة توم وجيري الجديد 2022، وذلك لمشاهدة الأطفال محتوي القناة المتميز وتسليتهم، ويكون تردد تلك القناة والقنوات الأخرى للأطفال على النحو التالي:

تردد قناة توم وجيري الجديد 2022:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11354.

الاستقطاب: عمودي.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

تردد قنوات الأطفال الأخرى:

تردد قناة طيور الجنة:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11393.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة طيور بيبي الجديد:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11396.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12226.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة روتانا كيز الجديد:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11296.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة كراميش الجديد:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11603.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: 3/4.

معامل تصحيح الخطأ: أفقي.

تردد قناة ميكي الجديد:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11528.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.