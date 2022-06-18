انت الان تتابع خبر بنك قناة السويس يقدم الشهادة الدولارية .. مميزات كثيرة بعائد كبير والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن بنك قناة السويس عن تقديم الشهادة الدولارية لعملائه، وسنتعرف في هذا التقرير عن مميزات تلك الشهادة والأوراق المطلوبة للحصول عليها من أي فرع من فروع البنك، والتي تكون على النحو التالي:

مميزات الشهادة الدولارية من بنك قناة السويس:

يحصل على تلك الشهادة، الأفراد سواء المصريون والأجانب.

قيمة الشهادة، مائة دولار أمريكي ومضاعفاتها.

مدة الشهادة، ثلاث سنوات.

العائد على الشهادة: ثابت طوال مدتها، وتصرف 2% شهريا، أو 2.15% ربع سنوي، أو 2.25% سنوي.

ويبدأ العائد من أول يوم عمل بعد شراء للشهادة.

وإمكانية الاقتراض بضمان الشهادة وحتى 90% من قيمتها.

تجديد الشهادة حسب رغبة العميل في تاريخ الاستحقاق.

استرداد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بكامل قيمتها وبنفس العملة.

إمكانية استرداد الشهادة بعد ستة أشهر من إصدارها.

الأوراق المطلوبة للحصول على الشهادة الدولارية من بنك قناة السويس: