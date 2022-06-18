انت الان تتابع خبر موعد إجازة البنوك في عيد الأضحى المبارك 2022 .. اعرفها واعمل حسابك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من الأشخاص، عن موعد إجازة البنوك في عيد الأضحى المبارك 2022، تزامنا مع قرب العيد، حتى يتمكن الشخص من الانتهاء من كافة التزاماته قبل فترة الإجازة.

موعد إجازة البنوك في عيد الأضحى المبارك:

يبدأ موعد اجازه البنوك في عيد الأضحى المبارك 2022 من يوم الجمعة الموافق 8 يوليو المقبل، وحتى يوم الأربعاء الموافق 13 يوليو المقبل، وستكون الإجازة على مدار 6 أيام.

حيث إن يوم الجمعة 8 يوليو عطلة رسمية، ويوم السبت 9 يوليو، إجازة رسمية بمناسبة وقفة عرفات، وهي عطلة رسمية، ومن يوم الأحد 10 يوليو إلى يوم الأربعاء 13 يوليو، إجازة بمناسبة عيد الأضحى.

ولكن حتى الآن لم يكشف البنك المركزي المصري، عن موعد اجازه البنوك في العيد بشكل نهائي، ولكن سيتم الإعلان رسميا عن موعد الإجازة خلال الفترة القليلة المقبلة.