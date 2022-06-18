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نعرض لكم الان تفاصيل خبر بوتين: الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا بضخ المزيد من الغاز عبر… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 18 يونيو 2022 01:12 مساءً - روسيا اليوم _ قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، إن الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا بضخ المزيد من الغاز عبر أوكرانيا حتى تدفع موسكو ثمن العبور، لأنهم لا يريدون أن يدفعوا بأنفسهم.
واضاف بوتين في منتدى بطرسبرج الاقتصادي الدولي: “اليوم نحن نضخ غازنا عبر أراضي أوكرانيا، وهي تتلقى رسوم العبور. علاوة على ذلك، يقوم الجميع بتجهيزنا حتى نتمكن من النقل أكثر ودفع المزيد.
يبدو الأمر غير منطقي تماما وربما حتى كوميدي، ولكن هذا يحدث في الواقع. ولماذا؟ لأنهم لا يريدون الدفع لأوكرانيا، لكنهم يريدون منا أن ندفع. كان هذا يحدث منذ عقود.. هم لا يريدون الدفع، ولا أحد يريد الدفع”.
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