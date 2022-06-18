نعرض لكم الان تفاصيل خبر جامع: القاهرة تستضيف الجولة الخامسة لمفاوضات اتفاقية التجارة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 18 يونيو 2022 01:12 مساءً - أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، أهمية اتفاق التجارة الحرة الجاري التفاوض بشأنه بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي حيث يمثل جسراً جديداً لتعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الجانبين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشيرة إلى أن الاتفاق يعد المحرك الرئيسي لتنمية وتطوير معدلات التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة بين الدول الأعضاء لمستويات متميزة وبما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري واقتصاديات دول الاتحاد على حد سواء.

وقالت الوزيرة أن المرحلة الماضية شهدت عقد أربعة جولات مفاوضات بين مصر ومفوضية الاتحاد الأوراسي ، مشيرة إلى أهمية التوصل إلى اتفاق شامل ومتوازن يلبي طموحات الشعب المصري و شعوب دول الاتحاد الأورواسى لتنمية التبادل التجاري و تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بالإضافة إلى كافة مناحي التعاون الاقتصادي.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدتها الوزيرة مع أندريه سليبنيف وزير تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وذلك فى ختام الوزيرة فى فعاليات منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي، وقد شارك فى اللقاء السفير نزيه النجارى سفير مصر بموسكو والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى و، حاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى والوزير مفوض تجارى ياسر مصطفى رئيس المكتب التجارى بموسكو .

وأشارت الوزيرة إلى أن الجولة الرابعة للمفاوضات تبعها العديد من الاجتماعات الفنية والتحضيرية بين الخبراء من كلا الجانبين بهدف تقريب وجهات النظر بغية الوصول لصيغة توافقية لتلك المفاوضات تحقق الأهداف والفرص المنشودة والتى يأتى على رأسها تنمية معدلات التبادل التجاري وتعزيز التعاون الصناعي المشترك وجذب المزيد من الاستثمارات من دول الاتحاد للسوق المصري مشيرةً فى هذا الاطار الى ان القاهرة ستستضيف خلال الفترة القريبة المقبلة الجولة الخامسة للمفاوضات .

ولفتت جامع الى ان هناك العديد من المقومات التى يمكن أن يتم البناء عليها لتعزيز وتطوير وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر دول الاتحاد الأوراسي لخلق الفرص الحقيقة لتعاون بناء ومثمر، والتي يتمثل أهمها في التنوع والتكامل في الأنشطة والامكانيات الصناعية والمواقع الجغرافية وحجم الأسواق في الجانبين .

واشارت جامع الى ترحيب مصر باستقبال المزيد من الاستثمارات القادمة من دول الاتحاد الاوراسي واستعدادها لتيسير اجراءات الاستثمار وتذليل أية عوائق تواجه استثمارات دول الاتحاد، موجهة الدعوة للشركات ورجال الاعمال من الجانبين لاقامة شراكات ومشروعات استثمارية مشتركة واستغلال مناخ الأعمال الإيجابي والمشجع في كلا الجانبين.

ومن جانبه أكد اندريه سليبنيف وزير تجارة الاتحاد الاقتصادى الأوراسى حرص دول الاتحاد على إبرام اتفاق التجارة الحرة مع مصر خاصة وأن هناك توافق كبير في الرؤى بين الجانبين حول العديد من موضوعات المفاوضات ،مشيراً إلى أن الاتفاق سيسهم في تعزيز التعاون المشترك بين مصر ودول الاتحاد الأوراسى فيما يتعلق بتنمية وتطوير العلاقات التجارية على المستويين الثنائي والإقليمي وتوطين الصناعات المشتركة وتعزيز التعاون الاستثماري بين الجانبين.

ومن ناحية أخرى عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاءاً مع الماظ حكيموف وزير التنمية الاقتصادية باقليم بنزا الروسى تناول سبل تعزيز التعاون التجارى والصناعى بين القطاع الخاص فى الجانبين ، وامكانية توريد منتجات مصرية لتلبية احتياجات سكان الاقليم خاصة فى ضوء التحديات التى تواجه روسيا حاليا ، ومن بينها المنتجات الهندسية والالكترونيات وقطع الغيار ، فضلا عن دراسة اقامة مشروعات صناعية وزراعية مشتركة .

وفى هذا الصدد اشارت الوزيرة الى ان المكتب التجارى المصرى بموسكو سيتولى ترتيبات عقد لقاء بين مسئولى اقليم بنزا والمجلس التصديرى للصناعات الهندسية للتعرف على قائمة المنتجات المطلوبة ، الامر الذى يسهم فى فتح نافذة جديدة أمام الصادرات المصرية الى السوق الروسى .