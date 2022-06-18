انت الان تتابع خبر أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت : الفراخ شغالة زيادة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت ارتفعت في الأسواق المصرية, وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

من جانبه يقدم موقع “دوت الخليج ” أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت والتي هي كما يلي :

1- سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم ، بلغ سعر الكيلو 43.09 جنيه، بزيادة 6 قروش..- سعر كيلو الدواجن البلدي ، بلغ سعر الكيلو 50.56 جنيه بتراجع 1.13 جنيه

3- سعر كيلو الدواجن البيضاء المجمدة، بلغ سعر الكيلو 44.66 جنيه، بزيادة 12 قرشا.

أما عن أسعار البيض اليوم السبت فهي كما يلي :

1- كرتونة البيض الأبيض “30 بيضة”: 53.88 جنيه، بتراجع 42 قرشا

2- كرتونة البيض الأحمر “30 بيضة”: 56.81 جنيه، بزيادة 15 قرشا.

3- كرتونة البيض البلدي “30 بيضة”: 61.67 جنيه، بتراجع 77 قرشا.