انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم السبت 18 يونيو.. أكبر انخفاض من 60 يومًا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار اللحوم اليوم السبت 18 يونيو 2022، مقارنة بأسعار أمس، حيث تراجعت مع بداية التعاملات الصباحية، بقيمة 11 حنيهًا في الكيلو، ليكون أكبر انخفاض لها منذ شهر أبريل الماضي، تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وموسم الأضاحي.

أسعار اللحوم اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار اللحوم الحمراء السبت 18-6-2022.

أسعار اللحوم الحمراء

سجل كيلو اللحم الكندوز الصغير: 161.67جنيه، بتراجع 11.88 جنيه.

سعر كيلو اللحم البتلو بعظم: 157.62 جنيه، بتراجع 9.2 جنيه.

سعر الكندوز ما بين 155 حتى 170 جنيها.

سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير: 152.69جنيه، بزيادة 9.08 جنيه.

سعر كيلو اللحوم البلدي من 140 إلى 170 جنيهًا

سعر كيلو الكبدة الضأن 140 جنيها.

سعر كيلو الضأن بين 160 و 180 جنيها.

سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 110 إلى 140 جنيهًا.

سعر كيلو الكبدة البقري 140 جنيهًا

سعر كيلو البيتلو ما بين 160 إلى 180 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم الضاني بعظم: 159.29 جنيه، بتراجع 2.11 جنيه.