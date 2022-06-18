انت الان تتابع خبر بالفيديو.. سعر كرتونة البيض اليوم السبت.. “يا حظك يا اللي اشتريت والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت سعر كرتونة البيض اليوم السبت 18 يونيو 2022 تماسكها بالأسواق والمزرعة، وظلت محافظة على ارتفاعها مع بداية الأسبوع الجديد، وذلك في ظل اهتمام كبير بالبيض من مختلف شرائح المجتمع، لما له من أهمية كبيرة وفوائد صحية، وخلال تعاملات اليوم، ثبتت الأسعار على ارتفاعها أمس.

سعر كرتونة البيض اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر البيض اليوم 18\6\2022:

سعر كرتونة البيض الأبيض

سعر طبق البيض الأبيض الكبير بالمزرعة 53 جنيهًا، وللمستهلك من 55 إلى 57 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأحمر

سعر طبق البيض الأحمر وصل إلى 55 جنيهًا بالمزرعة وللمستهلك من 56 إلى 58 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي

سعر طبق البيض البلدي في المزرعة لحوالي 58 جنيهًا ووصل للمستهلك من59 إلى 61 جنيهًا