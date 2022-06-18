انت الان تتابع خبر. تراجع بورصة الدواجن اليوم السبت.. “البيضا بـ 42 جنيهًا” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تراجعت بورصة الدواجن اليوم السبت 18 يونيو 2022، في ظل ترقب المواطنين اجتماع البنك المركزي المصري، لتحديد أسعار الفائدة، ومن ثم احتمالية زيادة الأسعار مرة أخرى، إلا أن أسعار الدواجن انخفضت اليوم بشكل ملحوظ، مع اعتدال درجات الحرارة في الكثير من المحافظات.

بورصة الدواجن اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، ببورصة الدواجن اليوم السبت 18 يونيو 2022

أسعار الدواجن اليوم السبت

سعر كيلو الأبيض 35 جنيها للكيلو بالمزرعة وللمستهلك 42 جنيهًا بانخفاض 50 قرشًا.

سعر كيلو الدواجن البلدي 43 جنيهًا في المزرعة وللمستهلك 49 جنيهًا.

سعر الساسو في المزرعة 42 جنيها للكيلو

كتكوت أبيض يسجل سعر 5.45 جنيها إلى 6 جنيهات في المزرعة

أمهات بيضاء 30 جنيهات في المزرعة.