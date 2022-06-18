بوريس جونسون: بريطانيا ستمنح أوكرانيا القدرة على الصمود…

دبي - احمد فتحي في السبت 18 يونيو 2022 12:11 مساءً - فرانس برس _ قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال زيارة إلى كييف الجمعة إن بريطانيا ستمنح أوكرانيا “القدرة على الصمود الاستراتيجي” للانتصار على الغزو الروسي.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف، أكد جونسون إن بريطانيا ستعمل أيضا مع أوكرانيا على تحرير الحبوب للتصدير عبر البحر الأسود الذي قال إنه أصبح “رهينة” لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

خلال مؤتمر صحفي في كييف، أعلن جونسون أنه سيواصل تقديم “المعدات العسكرية التي تحتاجون إليها كما حصل منذ البداية، ومن الآن فصاعدا بالتأكيد التدريب اللازم الذي يرافقها حتى تتمكنوا، الشعب الأوكراني والقوات المسلحة الأوكرانية من إخراج المعتدي من أوكرانيا”.

وأوضح بيان صادر عن داونينغ ستريت أن جونسون “عرض إطلاق برنامج تدريب كبير للقوات الأوكرانية يمكن أن يشمل تدريب ما يصل إلى عشرة آلاف جندي كل 120 يوما”.

وقال رئيس الوزراء البريطاني إن برنامج التدريب العسكري هذا “يمكن أن يغير معادلة هذه الحرب من خلال توجيه أقوى القوات، أي تصميم الأوكرانيين على الانتصار”.