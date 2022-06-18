روسيا تتوقع ارتفاع صادرات النفط في 2022

دبي - احمد فتحي في السبت 18 يونيو 2022 12:11 مساءً - _ نقلت وكالة تاس للأنباء عن نائب وزير الطاقة الروسي قوله يوم الجمعة، إن روسيا تتوقع زيادة صادراتها النفطية في عام 2022 رغم العقوبات الغربية والحظر الأوروبي.

ووافق الاتحاد الأوروبي على خفض مشترياته من النفط الروسي بنحو 90 في المئة بحلول نهاية عام 2022 ردا على إرسال روسيا قوات إلى أوكرانيا.