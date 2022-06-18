انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم السبت في مصر.. “الحديد يتراجع 1880 جنيهًا في هذا الموعد” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنال أسعار مواد البناء اليوم اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة في ظل الوقت الراهن، ومع تذبذب الأسعار والتقلبات الاقتصادية الحادثة، تزداد عمليات البحث بشكل يومي عن أسعار الحديد والأسمنت، وخلال أكثر من شهر تراجع سعر الحديد بنسبة كبيرة تخطت 10 %، بعد زيادته الكبيرة في مارس الماضي، كما أن أسعار باقي مواد البناء متغيرة بشكل يومي.

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار مواد البناء اليوم السبت 18 يونيو 2022، أهمها أسعار الحديد والأسمنت

أسعار الحديد تتراجع 1880 جنيهًا في هذا الموعد

رغم أن سعر الحديد تراجع خلال شهرين، لأكثر من 2000 جنيه، إلا أنه محتمل أن يهبط مرة أخرى لقرابة 2000 جنيه أخرى، وتحديدًا 1880 جنيهًا ليصل إلى 16 ألف جنيه، قبل نهاية هذا العام، حسب شعبة مواد البناء.

أسعار الحديد اليوم

سعر حديد عز للطن: 18279 جنيهًا.

سعر الحديد الاستثماري للطن: 17880 جنيهًا.

أسعار الأسمنت اليوم

سعر الأسمنت الرمادي للطن: 1285 جنيهًا.

أسعار الخشب اليوم

الخشب الزان للطن: 13966 جنيهًا

الخشب الأبيض للطن: 8216 جنيهًا.

أسعار الطوب اليوم

طوب أحمر طفلي مثقب مقاس 25×12×13سم ألف طوبة بـ2000 جنيه.

طوب أحمر طفلي مثقب مقاس 24×11×6 سم ألف طوب بـ800 جنيه.

أسعار الألومنيوم

– سعر الألومنيوم الخام نحو 57000 جنيه للطن.

– سعر الألومنيوم الخام من نوع فلات بارد نحو 49000 جنيه للطن.