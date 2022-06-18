انت الان تتابع خبر سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه السبت.. “شارد في العالي” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستعرض موقع “دوت الخليج”، سعر الدينار الكويتي اليوم لحظة بلحظة، حيث يرصد سعر الصرف اليوم السبت 18-6-2022، مقابل الجنيه المصري، في بالنوك المصرية، في إطار تقديم كافة الخدمات لقرائه، حيث زاد البحث من قبل الكثيرين عن أسعار الدينار الكويتي، خاصة بعد رفع أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، واستقر سعره اليوم تزامنًا مع إجازة البنوك اليوم السبت.

سعر الدينار الكويتي اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الدينار الكويتي في كافة البنوك المصرية :

البنك الأهلي المصري

سجل 58.53 جنيه للشراء، و61.16 جنيه للبيع.

بنك مصر

سجل 58.70 جنيه للشراء، و61.13 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدُّوَليّ cib

سجل 59.07 جنيه للشراء، 61.19 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

سجل 57.19 جنيه للشراء، و61.19 جنيه للبيع.