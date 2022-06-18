انت الان تتابع خبر سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت.. شوف وصل لكام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تهتم شريحة كبيرة من المواطنين حول العالم، وفي مصر خاصة بمتابعة سعر الدرهم الإماراتي، لذلك يحرص موقع “محتوى بلس”، على تقديم كافة الخدمات لقرائه، حيث يرصد بشكل يومي سعر الدرهم الإماراتي اليوم، في إطار الاستجابة لطلبات البحث من الكثيرين عن العملة الإماراتية، بسبب أهميتها الكبيرة خاصة وأن دولة الإمارات العربية لها شأن كبير، ويحتاج الكثيرين إلى معرفة سعر عملتها بشكل يومي، وخلال تعاملات صباح اليوم السبت 18-6-2022 شهد الدرهم الإماراتي استقرار في البنوك المصرية.

سعر الدرهم الإماراتي

يسعرض “دوت الخليج”، سعر الدرهم الإماراتي خلال تعاملات البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المصرية:

أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك

البنك التجاري الدُّوَليّ cib

سجل 5.93 جنيه للشراء، 5.11 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

سجل 5.93 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

سجل 5.090 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

بنك مصر

سجل 5.090 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.