انت الان تتابع خبر انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت في مصر.. “عيار 18 بـ 855 جنيهًا” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 18-6-2022، بعد أن شهدت ارتفاع طفيف، في نهاية الأسبوع الماضي، والتعاملات المسائية للخميس الماضي، لتعود من جديد في التراجع مع تعاملات صباح اليوم السبت، في ظل ترقب الآلاف من المصريين مع اقتراب موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والمقرر لها الخميس المقبل.

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت بمَحَالّ الصاغة دون المصنعية:

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الجنيه الذهب سجل 8030 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 يسجل 1010جنيهًا

سعر الذهب عيار 18 نحو 855 جنيهًا

سعر الذهب عيار 14 نحو 630 جنيهًا

سعر الذهب عيار 24 يسجل 1155 جنيهًا