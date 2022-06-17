نعرض لكم الان تفاصيل خبر جريدة دوت الخليج تبدأ حوارا مجتمعيا حول مسودة وثيقة ملكية الدولة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 17 يونيو 2022 09:11 مساءً - دوت الخليج _ في إطار سعيها الدائم إلى تقديم محتوى يواكب تطلعات جمهور قرائها ويعالج مختلف القضايا الجوهرية ذات الأولوية.. تعلن جريدة دوت الخليج عن بدء حوار مجتمعي حول مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة وأولويات القطاع الخاص، في هذه الفترة المهمة من عمر الاقتصاد المصري، ليكون مساهمة إضافية للحوار الذي بدأته الحكومة الأسبوع الماضي مع مجتمع الأعمال.

وعبر شعارها “الالتزام بالتخصص”.. ستعمل جريدة دوت الخليج على هذا الحوار من خلال جميع قنواتها الممثلة في: (النسخة المطبوعة – بوابة دوت الخليج جورنال – صالون دوت الخليج – نشرة دوت الخليج)، لتضمن بذلك أوسع تغطية صحفية ممكنة، تناسب أهمية الوثيقة، وتساعد في خروج صيغتها النهائية للنور في أفضل صورة ممكنة.

وفي أول جهد ضمن هذا الحوار المجتمعي.. استضاف صالون دوت الخليج في لقائه الشهري السادس، نخبة من خبراء الاقتصاد والاستثمار والصناعة في أول مناقشة من نوعها داخل مؤسسة صحفية حول الوثيقة الجديدة وموقعها في قائمة تحديات وأولويات القطاع الخاص.

شارك في الصالون كل من: الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، والدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية في مجلس النواب، وعلاء سبع أحد رواد سوق المال ورئيس شركة ابتكار القابضة، ومحمد الدماطي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصناعات الغذائية العربية دومتي .

وأدار اللقاء كل من: أحمد رضوان رئيس تحرير والرئيس التنفيذي لجريدة دوت الخليج، وياسمين منير مدير التحرير والشريك المؤسس لجريدة دوت الخليج، ورضوى إبراهيم مدير التحرير والشريك المؤسس لجريدة دوت الخليج.

شهد اللقاء تقديم نظرة أولية لمسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة، وأهدافها الرئيسية، ومدى تناسب البيئة التشريعية للتعامل مع الوثيقة، إلى جانب جاهزية سوق المال للتخارجات الحكومية المرتقبة، وكذلك التحديات الراهنة التي يواجهها القطاع الخاص في بيئة الاستثمار عمومًا، ومدى قدرة الوثيقة والمعايير الحاكمة لها في التغلب على هذه التحديات.

ومن المقرر أن يتم بث اللقاء في قنوات جريدة دوت الخليج على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال ساعات، كما سيتم نشره كاملًا في عدد جريدة دوت الخليج الأسبوعي الصادر الأحد المقبل.

ونجدد التذكير بأن صالون دوت الخليج هو لقاء شهري تنظمه وتستضيفه جريدة دوت الخليج لمناقشة أحد القضايا المهمة والعاجلة، مع نخبة من المتخصصين المرتبطين والمهمومين بمحاور القضية والمؤثرين بها، ويتم بث الصالون عبر قنوات دوت الخليج المختلفة، كما تنشر مناقشاته في عدد خاص.

كان الصالون الأول قد ناقش حركة الطروحات الأولية في البورصة المصرية ، بحضور رئيس البورصة، وكل من كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، وشريف سامي رئيس البنك التجاري الدولي والرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية، ومحمد متولي رئيس شركة إن أي كابيتال، وياسر زكي وكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ.

وألقى اللقاء الثاني الضوء على خطط الكيانات القابضة بمشاركة رئيس الصندوق السيادي المصري وكل من باسل الحيني رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، وإبراهيم سرحان رئيس شركة إي فاينانس، فيما استضاف اللقاء الثالث وزير قطاع الأعمال العام.

وبحث اللقاء الرابع مستقبل ريادة الأعمال في مصر، بحضور كل من وليد حسونة رئيس لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس، وكريم هلال رئيس شركة سيكونس فينشرز، وأحمد عيسى الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي، ومحمد عكاشة الشريك المؤسس بصندوق ديسربتك للتكنولوجيا المالية، وعمر صالح الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة خزنة.

وشهد اللقاء الخامس مناقشة مستقبل شركات إدارة الأصول والمحافظ بمشاركة كل من ماجد شوقي رئيس شركة كاتليست بارتنرز ورئيس البورصة الأسبق، وخليل البواب الرئيس التنفيذي لشركة مصر كابيتال، وأحمد أبو السعد العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول.