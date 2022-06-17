بنك أوف أمريكا يخفض توقعات نمو الاقتصاد الصيني إلى 3.5%

دبي - احمد فتحي في الجمعة 17 يونيو 2022 08:05 مساءً - وكالات _ خفض بنك أوف أمريكا ، توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني في عام 2022 إلى 3.5 في المائة، مشيرا إلى أن القيود الرامية للسيطرة على جائحة كورونا مازالت تلقي بظلالها على النمو في البلاد.

وذكر “بنك أوف أمريكا” في مذكرة لعملائه اليوم، أنه خفض توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين من 4.2 في المائة في وقت سابق.

وفي الوقت نفسه، رفع البنك توقعاته للنمو في الصين لعام 2023 من 5 في المائة إلى 6 في المائة، حيث ستتجه بكين إلى تخفيف قيود كورونا تدريجيا بعد مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني في وقت لاحق هذا العام.

وقال البنك في المذكرة التي أوردتها وكالة بلومبرج للأنباء، إن السيناريو الرئيسي الخاص به هو أنه “لن يتم وضع مدينة رئيسية تحت الإغلاق الكامل، وسوف تخفض الحكومة قيود كورونا في نوفمبر”.

وأشار البنك إلى أنه في حالة حدوث سيناريو الحالة الأسوأ إذا ما استمرت صدمات كورونا خلال الأرباع السنوية المقبلة، واتساع عمليات الإغلاق على غرار ما حدث في بكين لتشمل مدن أخرى، فإن نمو الاقتصاد الصيني سوف يتراجع إلى 2.5 في المائة خلال العام الجاري.

وقال البنك إنه “مع إعادة فتح المدن الرئيسية في يونيو، نعتقد أن وطأة صدمة كورونا أصبحت ورائنا بالفعل”، غير أنه “يتوقع تعافيا تدريجيا خلال النصف الثاني من 2022، ولكنه سوف يكون أقل من التعافي الذي حدث في 2020”.