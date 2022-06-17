النقل توقع مذكرة تفاهم لتطوير البنية الأساسية لمينائي…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 17 يونيو 2022 03:11 مساءً - وقعت وزارة النقل مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية لإدارة الموانئ (إحدى شركات مجموعة القلعة) للتعاون في تجهيز وإنشاء البنية الفوقية والإدارة والتشغيل لمحطتين،الأولى هي محطة الصب الغير نظيف بميناء الدخيلة والثانية محطة لتداول وتخزين البضائع العامة والصب الجاف بميناء السخنة.

وقع عن الجانب الأول الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل، وعن الجانب الثاني اللواء ا. ح ماجد أحمد فرج – رئيس مجلس إدارة الشركة، وأقيمت فعاليات التوقيع بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد وزير النقل أن هذا التوقيع يأتي في اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات وتطوير كافة الموانئ المصرية وتحديث وتطوير البنية الأساسية للموانئ على غرار النظم المعمول بها عالميا بانشاء محطات متخصصة بمواصفات بيئية تتفق مع المعايير الدولية وتعظيم القطاع الخاص في المشروعات الكبرى.

ولفت الى أن مشروع إنشاء محطة الصب غير النظيف خلف رصيف 90 بميناء الدخيلة تبلغ تكلفته الإجمالية 1.6 مليار جنيه، ويتكون من رصيف بطول 540 م وبعمق يصل إلى 16م وبمساحة أرضية تبلغ 188 ألف م2، وسيكون قادرا على استقبال سفينتان بطول 240 م.

وأكد أن المشروع يهدف إلى زيادة الطاقة الإستيعابية لتداول وتخزين بضائع الصب الغير نظيف بميناء الدخيلة بواقع 2.5-3 مليون طن سنويا، وذلك وفقا لأعلى المعايير البيئية وبما يحد من التلوثات الناتجة عن تداول تلك النوعيات من البضائع.

وأوضح الوزير إنه بالنسبة لمشروع محطة تداول وتخزين البضائع العامة والصب الجاف بميناء السخنة فإنه يأتي في إطار المخطط العام للميناء الذي تم وضعه ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، ويكون من أكبر وأجمل وأفضل موانئ البحر الأحمر على الإطلاق ليخدم حركة التبادل التجاري بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال أفريقيا، حيث يقع على مسار أكبر وأهم خطوط التجارة العالمية بين الشرق والغرب، كما سيقدم الميناء كافة خدمات السفن.