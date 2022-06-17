بايدن: الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة ليس حتميا

دبي - احمد فتحي في الجمعة 17 يونيو 2022 02:05 مساءً - وكالات _ نقلت وكالة أسوشيتد برس عن الرئيس الأمريكي جو بايدن قوله يوم الخميس إن الركود “ليس حتميا” وإنه واثق من أن الولايات المتحدة قادرة على التغلب على التضخم.

وأضاف بايدن في مقابلة مع الوكالة “بادئ ذي بدء، هذا ليس حتميا… ثانيا، نحن في وضع أقوى من أي دولة في العالم للتغلب على هذا التضخم”.

وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي المصري الأمريكي” أمس الأربعاء رفع سعر الفائدة بأكبر وتيرة منذ عام 1994، وذلك لكبح جماح التضخم المرتفع بشدة.